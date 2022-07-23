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Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren çocuk kurtarıldı

Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 10 yaşındaki çocuk, vatandaşlar tarafından çıkarıldı.

İlçenin Burunucu Mahallesi Çamlık mevkisinde serinlemek için denize giren Eren Bulanık, boğulma tehlikesi geçirdi.

Çocuğun suda çırpındığını fark eden çevredekiler, Ünye İtfaiye Grup Amirliği ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.

Bulanık'ı kurtarmak için mücadele eden vatandaşlar, ekipler gelene kadar çocuğu kıyıya çıkardı.

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, sevk edildiği Ünye Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

AA / Hacer Öztürk - Güncel

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