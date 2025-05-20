Ordu'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Lise Öğrencisi Hastaneye Kaldırıldı

Ordu'da Denizde Boğulma Tehlikesi Geçiren 3 Lise Öğrencisi Hastaneye Kaldırıldı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için denize giren 3 lise öğrencisi, gözden kayboldu. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından denizden çıkarılan öğrenciler hastaneye sevk edildi.

ORDU'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisi, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren Y.K., O.K.B. ve A.Ö., bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Lise öğrencisi olduğu öğrenilen 3 kişi, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 öğrenci, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Vali Muammer Erol ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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