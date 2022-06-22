Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı. Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 kişi kurtarıldı. Altınordu ilçesi Akyazı Mahallesi'ndeki plajda sergilenmek için denize giren Mustafa Güven ile Elanur Örs, boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve can kurtaran ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan 2 kişi, yapılan müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Güven ve Örs'ün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. AA / Hayati Akçay - Güncel Mustafa Güven Altınordu Akyazı Ordu Güncel Haberler

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