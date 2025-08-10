Ordu'da Denizde Boğulma Olayı: 1 Genç Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesinde serinlemek için denize giren iki gençten biri boğularak hayatını kaybetti. Diğer gencin durumu ise ciddiyetini koruyor.

Gençlerin suda kaybolduğunu fark eden çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce sudan çıkarılan E.A. ve S.K.'ya sağlık görevlileri ilk müdahalede bulundu.

Hastaneye kaldırılan E.A. yaşamını yitirdi.

Hayati tehlikesi bulunan S.K'nın tedavisi devam ediyor.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
