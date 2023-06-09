Ordu'da Deniz Kıyısında Cesetleri Bulunan 2 Arkadaş Yan Yana Toprağa Verildi

ORDU'nun Altınordu ilçesinde deniz kıyısında cesetleri bulunan Muhammet Hekimoğlu (19) ile arkadaşı Göktan Sedat Günaydın'ın (20) cenazeleri, yan yana toprağa verildi.

Ayışığı otoparkı mevkisinde dün sabah yürüyüşe çıkanlar, deniz kıyısında hareketsiz yatan bir kişiyi görünce 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne haber verdi. Ekipler, bu kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan ekipler, iskelenin altında bir ceset daha olduğunu fark etti. Çağırılan dalgıç polisler, yaklaşık 30 dakikalık çalışmayla iskelenin uç kısmında, suda, 3 metre derinlikteki ikinci cesedi de karaya çıkardı. Yapılan incelemede, cesetlerin Göktan Sedat Günaydın ile arkadaşı Muhammet Hekimoğlu'na ait olduğu belirlendi. Cenazeler, otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

2 arkadaşın şüpheli ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.