Ordu'da Denetimli Serbestlik Yükümlülerine Mantar Yetiştiriciliği Kursu Tamamlandı

Ordu'da denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik düzenlenen mantar yetiştiriciliği kursu sona erdi.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü koordinesinde, Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğindeki kurs, teorik ve pratik uygulama bölümüyle 88 saatte tamamlandı.

Denetimli Serbestlik Uzmanı psikolog Işıl Öztürk'ün planlama ve koordinasyonundaki kursa katılan yükümlülere, mantar yetiştiriciliğine ilişkin eğitim verildi.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk ile İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz da uygulama eğitimi sırasında bir süre yükümlülere eşlik etti.