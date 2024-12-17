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Ordu'da Denetimli Serbestlik Yükümlüleri için Tarımsal Destek Projesi Başlatıldı

Ordu'da Denetimli Serbestlik Yükümlüleri için Tarımsal Destek Projesi Başlatıldı
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Ordu'da denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma kazandırılması amacıyla hazırlanan tarımsal destek projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında seracılık kursu düzenlenerek yükümlülerin arazilerine sera kurulumu yapıldı.

Ordu'da denetimli serbestlik yükümlülerinin topluma kazandırılması amacıyla tarımsal destek projesi hayata geçirildi.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hazırlanan, Doğu Karadeniz Projesi (DOKAP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına sunularak kabul edilen "Yükümlülerin Topluma Kazandırılmasında Tarımsal Faaliyet Desteği Projesi" tamamlandı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak ile DOKAP Başkanı Hakan Gültekin arasında imzalanan protokolün ardından proje kapsamında çalışmalar başladı.

Teknik desteği verecek İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle yükümlülere yönelik seracılık kursu düzenlendi.

Daha sonra yükümlülerin arazilerine, 240 metrekare sera kurulumu gerçekleştirildi.

Ordu Denetimli Serbestlik Müdürü Mesut Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, proje koordinatörü psikolog Işıl Öztürk ve DOKAP yetkilisi yüksek ziraat mühendisi Cumhur Çevik, kontrollerini yaptıkları seraları üretici yükümlülere teslim etti.

Projenin en başından bu yana emeği geçen herkese teşekkür eden Öztürk, projeyle yükümlüleri topluma kazandırırken aynı zamanda toplumsal üretime dahil etmenin haklı gururunu yaşadıklarını belirtti.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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