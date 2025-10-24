Haberler

Ordu'da Denetimli Serbestlik Yükümlüleri İçin Mum Kursu Açıldı

Ordu'da Denetimli Serbestlik Yükümlüleri İçin Mum Kursu Açıldı
Güncelleme:
Ordu'da, denetimli serbestlik yükümlüleri için 270 saatlik bir mum yapım kursu düzenlendi. Kurs, yükümlülerin çeşitli mum tekniklerini öğrenmesi ve sertifika alması amacıyla 3 ay sürecek.

Ordu'da denetimli serbestlik yükümlüleri için mum kursu açıldı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce, Ordu Ticaret ve Sanayi Odasının katkılarıyla kurulan mum atölyesinde yükümlülere yönelik 270 saatlik mum kursu yapılacak.

Altınordu Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde görevli usta öğretici, 8 yükümlünün yanı sıra kurum personeli ve gönüllülere eğitim vermeye başladı.

Yükümlüler, jel ile soya gibi mum çeşitleri hakkında bilgi ve becerilerini geliştirerek mum yapımını öğrenecek.

Kursiyerler, üç ay sürecek eğitim sonunda sertifika alacak.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
