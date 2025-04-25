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Ordu'da DEAŞ Üyesi Jandarma Operasyonu ile Yakalandı

Ordu'da DEAŞ Üyesi Jandarma Operasyonu ile Yakalandı
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Ordu'da, DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu D.H.G.E., Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı.

ORDU'da hakkında yakalama kararı bulunan DEAŞ üyesi, jandarmanın operasyonu ile yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'DEAŞ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Irak uyruklu D.H.G.E.'nin (32) Ünye ilçesinde saklandığını tespit etti. Harekete geçen jandarma, dün şüpheliyi operasyonla yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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