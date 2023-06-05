Ordu'da Dalgıçlar Dünya Çevre Günü'nde Temizlik Çalışması Yaptı

Ordu'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde dalgıçlar Karadeniz'de temizlik çalışması yaptı. Su altındaki çöpleri toplayan dalgıçlar, denizden yaklaşık 3 metre uzunluğunda sürgülü demir kapı çıkarttı. Çevre Haftası'nın 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' temasıyla kutlandığı kentte yapılan çalışmada, denizden otomobil lastiği, tahta parçaları, cam şişeler, metal teller, demir parçaları, plastik atıklar, makas, bıçak ve denizi kirleten çok sayıda yabancı madde çıkarıldı.

ORDU'da 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde dalgıçlar Karadeniz'de temizlik çalışması yaptı. Su altındaki çöpleri toplayan dalgıçlar, denizden yaklaşık 3 metre uzunluğunda sürgülü demir kapı çıkarttı.

Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği, Sahil Güvenlik ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'nde görevli dalgıçlar, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Ordu'nun Altınordu ilçesindeki iskelede dip temizlik çalışması yaptı. Yaklaşık 2 saat süren çalışmada dalgıçlar denizden yaklaşık 3 metre uzunluğunda sürgülü demir kapıyı karaya çıkarttı. Görenleri hayrete düşüren demir kapı, kara ekiplerince teslim alındı. Demir kapının yanı sıra denizden otomobil lastiği, tahta parçaları, cam şişeler, metal teller, demir parçaları, plastik atıklar, makas, bıçak ve denizi kirleten çok sayıda yabancı madde çıkarıldı. Öte yandan kentte 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle kortej yürüyüşü de gerçekleştirildi.

'DENİZLER HEPİMİZİN ORTAK VARLIĞI'

Temizlik çalışmasının ardından değerlendirmelerde bulunan Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Öztürk, kentte Çevre Haftası'nın bu yıl 'Temiz Deniz, Temiz Dünya' temasıyla kutlandığını söyledi. Tema kapsamında deniz altında dalgıçlarla çöp temizliği yaptıklarını belirten Öztürk, 'Zaman zaman vatandaşlarımız bazı atıkları denize atabiliyorlar. Lastik çıktı, diğer materyaller çıktı, demir kapı çıktı. Bunları böyle kamuoyu önüne koyarak bu konuda bilinç yaratmaya çalışıyoruz. Denizler hepimizin ortak varlığı. 85 milyonumuzun ortak değeri, ortak varlığı. Denizleri bunlardan korumak için bu tür faaliyetleri yaparak bunlara dikkat çekiyoruz. Geçmiş yıllarda yaptığımız deniz altı faaliyetlerinde sıfır atık kapsamında yaptığımız çalışmalar sonuç vermeye başladı ki bugünkü etkinliklerde bu atıklara rast gelmedik' dedi. (DHA)