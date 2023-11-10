Ordu'da Jandarma ekipleri tarafından Ekim ayında gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı.

Ordu'da çok sayıda uyuşturucu ve silah ele geçirildi

Ordu'da Jandarma ekipleri tarafından Ekim ayında çok sayıda operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Ordu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadele kapsamında ekim ayında gerçekleştirilen çalışmalarda 3 kilo 273 gr kubar esrar, 70 gr metanfetamin, 77 gr skunk maddesi, 25 gr bonzai, 146 adet sentetik ecza uyuşturucu hap, 195 gr kenevir tohumu, 1 adet yivli mavzer tüfek, 8 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet yivsiz av tüfeği, 57 adet 9 mm tabanca fişeği, 9 adet şarjör, 33 adet silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Operasyonlarda 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlarla ilgili soruşturmalar sürüyor. - ORDU