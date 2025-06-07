Ordu'da Cinayet Şüphelisinden Biri Tutuklandı

Ordu'da Cinayet Şüphelisinden Biri Tutuklandı
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Ordu'da bir kişinin evinin bahçesinde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı. Olayın aydınlatılması için geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.

Ordu'da bir kişinin evinin bahçesinde ölü olarak bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı, 3'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Altın Ordu ilçesi Alembey Mahallesi'nde 4 Haziran'da bahçesinde ölü bulunan E.K'nin (68) başına ezici ve kesici aletle vurulması sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat, Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Timlerinden oluşan ekiplerce, olayın aydınlatılması ve fail veya faillerin tespiti amacıyla operasyon başlatıldı.

Operasyonda olayla bağlantısı olduğu tespit edilen N.U. (62), A.U. (49), Y.B. (60) ve S.G. (41) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.G, çıkarıldığı hakimlikçe "kasten öldürme" suçundan tutuklandı. Şüphelilerden N.U, A.U. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayda kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, şüpheli S.G'nin sakladığı bölgede ele geçirildi.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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