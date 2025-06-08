Ordu'da Cinayet Soruşturmasında Bir Tutuklama

Ordu'da Cinayet Soruşturmasında Bir Tutuklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde E.K.'nın evinin bahçesinde öldürülmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada 4 şüpheliden biri tutuklandı. Olay, 4 Haziran'da meydana geldi ve jandarma geniş çaplı inceleme başlattı.

ORDU'nun Altınordu ilçesinde E.K.'nın (68) evinin bahçesinde ölü bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Olay, 4 Haziran'da Alembey Mahallesi'nde meydana geldi. E.K., evinin bahçesinde başına ezici ve kesici aletle vurularak öldürüldü. Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), istihbarat, asayiş ve olay yeri inceleme ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayla bağlantılı oldukları tespit edilen S.G. (41), U.N. (62), A.U. (49) ve Y.B. (60) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler U.N., A.U. ve Y.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Ferdi Zeyrek felakete adım adım gitmiş

İlk incelemeden çıkan sonuçlar korkunç! Felakete adım adım gitmiş
ABD Başkanı Trump: Elon Musk büyük bir uyuşturucu bağımlısıdır

Kavga iyice alevlendi: O büyük bir uyuşturucu bağımlısı
Ünlü sanayici Asım Kibar hayatını kaybetti

Ünlü iş insanı 92 yaşında hayatını kaybetti
Pitbull, sokakta oynayan çocuğa saldırdı

Pitbullun saldırısına uğrayan çocuğun kabusu bitmek bilmedi
Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler

Afganistan'da Taliban'dan dikkat çeken karar! Herkesi affettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e 'Ferdi Zeyrek' telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e sürpriz telefon
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Kahramanmaraş'ta 1500 yıllık taban mozaiği bulundu

Tam 1500 yıllık! Antik kentte heyecanlandıran buluş
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu! Bayramdan sonra imza bekleniyor

Bayramdan sonra imza atacak! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı

Yaşlı adamın canlı yayında yaptıkları yanına kalmadı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu

Kapısı kilitli odada anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti

Türk edebiyatının 'Mona Roza'sı hayatını kaybetti
Çad, ABD vatandaşlarına vize işlemlerini askıya aldı

Dünyanın en fakir ülkelerinden! ABD'ye vizeyi askıya aldılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.