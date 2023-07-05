Ordu'da çıkan yangında kağıt toplayıcı yaşlı adam hayatını kaybetti

ORDU - Ordu'da 5 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangın sonucu alevlerin içerisinde kalan 66 yaşındaki kağıt toplayıcısı İbrahim Kahyaoğlu hayatını kaybetti.

Olay Altınordu ilçesi Şarkiye Mahallesi, Osmanpaşa Caddesi üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın çatı katından dumanların yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi, bu esnada yangın alevlendi. Ekipler bölgede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri binaya girerek söndürme çalışması başlattı. Bir süre devam eden söndürme çalışmalarının ardından yangın söndürülerek kontrol altına alındı.

Yangın söndürüldükten sonra cansız bedenine ulaşıldı

Yangının çıktığı çatı katında yapılan incelemeler sonucu ise burada yaşadığı öğrenilen ve mahallede karton topladığı bilgisine ulaşılan 66 yaşındaki İbrahim Kahyaoğlu'nun cansız bedenine ulaşıldı. İtfaiye ekiplerinin burada soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kahyaoğlu'nun cenazesi otopsi yapılmak üzere Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.