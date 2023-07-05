Ordu'da çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir dairede çıkan yangında 66 yaşındaki İbrahim Kahyaoğlu hayatını kaybetti. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve polis güvenlik önlemi aldı. Kahyaoğlu'nun cenazesi Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.