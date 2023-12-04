Ordu'da çıkan yangında 500 kilogram fındık zarar gördü
Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir evde çıkan yangında, evde bulunan yaklaşık 500 kilogram kabuklu fındık kullanılamaz hale geldi.
Ordu'nun Akkuş ilçesinde bir evde çıkan yangında yaklaşık 500 kilogram fındık zarar gördü.
İlçeye bağlı Yeşilgüneycik Mahallesi'nde, Ergin Kaygusuz'a ait evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.
İki katlı yapının hasar gördüğü yangında, evde bulunan yaklaşık 500 kilogram kabuklu fındık kullanılamaz hale geldi.