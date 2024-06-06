Ordu'da Çevre Yürüyüşü ve Deniz Dibi Temizliği Gerçekleştirildi

Ordu'da, Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında çevre yürüyüşü ve deniz dibi temizliği gerçekleştirildi.

Altınordu ilçesi sahilinde toplanan katılımcılar, bando takımı eşliğinde rıhtım bölgesine kadar yürüdü.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına bağlı dalgıçlar tarafından burada denizde dip temizliği yapılarak halat, teneke, plastik ve cam gibi atıklar çıkarıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Hüseyin Öztürk, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyanın kirlendiğini ve enerji kaynaklarının hızla azaldığını söyledi.

Gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakmak için başlatılan Sıfır Atık Projesi'ne işaret eden Öztürk, bu projeyle israfı önlemeyi, kaynakların etkin ve verimli kullanılmasını temin etmeyi, diğer taraftan da atıkların kaynağında ayrıştırılarak toplanması, depolanması ve bertarafıyla geri dönüşüm faaliyetlerine ivme kazandırmayı amaçladıklarını anlattı.

Öztürk, burada denizden çıkarılan atıkların her yıl giderek azaldığını belirterek, bu yıl daha az çıkan atıkların gelecek sene hiç olmamasını temenni etti.

Etkinliğe, Vali Muammer Erol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile diğer ilgililer ve öğrenciler katıldı.