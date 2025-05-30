Ordu'da çevre haftası kutlandı

Ordu'da çevre haftası kutlandı
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Ordu'da çevre haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Ordu'da çevre haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Melet Otağ Park alanında düzenlenen programda konuşanİl Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Hüseyin Öztürk Öztürk, bu yıl çevre haftasını 'Plastik Kirliliği ile Mücadele' teması ve 'Çevrene İyi Bak' sloganıyla kutladıklarını söyledi.

Öztürk, 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında birçok çevre dostu uygulamalarının hayata geçirildiğini belirterek, şöyle konuştu:

"İlimizde Şehit Ali Sami Odabaşı İlkokulunda plastik atıkların geri kazanılması amacıyla bu yıl 1,5 ton plastik atığı ayrı toplanarak çevre kirliliğini önlemeye ve kaynakların verimli kullanılması konusunda büyük bir katkı sunmuştur. Bu yıl ilkokulumuzda pilot uygulama olarak başlattığımız atık geri dönüşüm seferberliğini önümüzdeki yıllarda ilimiz genelinde bütün okulları da dahil edilerek bir yarış haline getirilmesini planlanmaktayız."

Program, Şehit Ali Sami Odabaşı İlkokulu öğrencilerinin "Çevre Andını" okumasıyla devam etti.

Etkinliğe, Vali Muammer Erol,i Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Celal Tezcan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Acar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman da katıldı.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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