Ordu'da çeşitli işyerlerinden hırsızlık yaptıklarını iddia edilen 3 kişi yakalandı

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde iş yerleri ve inşaat hırsızlığına ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığınca, ilçede meydana gelen 4 iş yeri ile inşaattan hırsızlık olayıyla ilgili Suç Araştırma Timi (JASAT) ve asayiş unsurlarından oluşan özel ekip görevlendirildi.

Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucunda şüphelilerin A.Ş, F.A. ve E.C.S'nin olduğu tespit edildi.

Kullandıkları araç ve malzemelerle yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.