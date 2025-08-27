Ordu'da Cami Yangını: Merkez Camisi Kullanılamaz Hale Geldi
Ordu'nun Altınordu ilçesinde Akkese Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde çıkan yangın nedeniyle cami kullanılmaz hale geldi. Yangına itfaiye ekipleri müdahale etti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde çıkan yangında cami kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Akkese Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında cami kullanılamaz hale geldi.
Yangına ilişkin soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel