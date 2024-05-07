Ordu'da çalınan 3 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı
Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir çiftlikten çalınan 3 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hayvanları Samsun'da bir tüccara sattıklarını tespit etti ve şüphelileri yakaladı. Çalınan hayvanlar sahibine teslim edildi.
Ordu'da, çaldıkları 3 büyükbaş hayvanı satan 2 zanlı tutuklandı.
Fatsa ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde besicilik yapan M.Ç'nin 3 büyükbaş hayvanın çalındığı ihbarı üzerine, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.
Ekipler, şüpheliler Y.İ. (35) ve U.İ'nin (18) hayvanları Samsun'un Çarşamba ilçesindeki bir tüccara sattığını tespit etti.
Hayvanları da taşıdıkları araçta yakalanan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Öte yandan çalınan hayvanların da sahibine teslim edildiği öğrenildi.