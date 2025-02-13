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Ordu'da Çakar Lamba Tespit Edilen Otomobile 138 Bin Lira Ceza

Ordu'da Çakar Lamba Tespit Edilen Otomobile 138 Bin Lira Ceza
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Ordu'da trafik denetimi sırasında çakar lamba tespit edilen bir otomobilin sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza kesildi ve ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı.

Ordu'da, "çakar lamba" tespit edilen otomobilin sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza kesildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölköy-Aybastı yolu üzerinde icra edilen trafik denetimi sırasında bir otomobilde ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihaz (çakar lamba) tespit edildi.

Ekipler, otomobilin sürücüsüne 138 bin 172 lira ceza uyguladı.

Sürücünün ehliyeti 30 gün süreyle geri alındı, araç ise 30 gün trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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