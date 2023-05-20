Ordu'da boş su deposuna düşen inek kurtarıldı
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde düştüğü boş su deposunda mahsur kalan inek kurtarıldı.
Ordu'nun Altınordu ilçesinde düştüğü boş su deposunda mahsur kalan inek kurtarıldı.
İlçenin Hatipli Mahallesi'ndeki arazide otlayan inek, boş su deposuna düştü. Mahalle sakinleri, kendi imkanlarıyla ineği bulunduğu yerden çıkartamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, depo duvarının bir bölümünü kırarak ineğin çıkabileceği alan oluşturdu. İnek, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılarak sahibine teslim edildi.
Öte yandan deponun üstü, çelik kapakla kapatıldı.
Kaynak: AA / Güncel