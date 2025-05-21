Ordu'da Boğulma Tehlikesi: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi

Ordu'da Boğulma Tehlikesi: Ölü Sayısı 2'ye Yükseldi
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Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencilerinden biri daha hayatını kaybetti. Olayda ölü sayısı 2'ye yükseldi. Tedavi altına alınan bir başka öğrenci ise hala hastanede tedavi edilmekte.

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren lise öğrencilerinden birinin daha hayatını kaybetmesiyle, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

Altın Ordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi sahilinde serinlemek için denize giren ve ekiplerce sudan çıkarıldıktan sonra tedavi altına alınan Yiğitcan Kıran, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kıran'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Lise öğrencileri Orhan Kadirhan Bilkay, Yiğitcan Kıran ve A.Ö. serinlemek için girdikleri suda bir süre sonra gözden kaybolmuştu.

Dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldıktan sonra kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan öğrencilerden Orhan Kadirhan Bilkay, kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.

Öğrencilerden A.Ö'nin ise tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
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