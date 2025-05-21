Ordu'da Boğulma Tehlikesi: İki Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Ordu'da Boğulma Tehlikesi: İki Lise Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizde boğulma tehlikesi geçiren üç lise öğrencisinden iki tanesi yaşamını yitirdi. Yangın ve AFAD ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılan öğrenciler hastaneye kaldırıldı, ancak Orhan Kadirhan Bilkay ve Yiğitcan Kıran tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ORDU'da denizde boğulma tehlikesi geçirip hastaneye kaldırılan 3 lise öğrencisinden Orhan Kadirhan Bilkay'ın (17) ardından Yiğitcan Kıran da yaşamını yitirdi. Adal Ö.'nün (17) tedavisi ise sürüyor.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Altınordu ilçesi Kumbaşı Mahallesi sahilinde meydana geldi. Serinlemek için denize giren lise öğrencileri Adal Ö., Yiğitcan Kıran ve Orhan Kadirhan Bilkay, bir süre sonra gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Öğrenciler, dalgıçlar tarafından denizden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. 3 öğrenci, ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerden Orhan Kadirhan Bilkay, dün yaşamını yitirdi.

Hastanede tedavileri süren öğrencilerden Yiğitcan Kıran da bugün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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