Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi altına alındı. Ordu'nun Ünye ilçesinde serinlemek için girdiği denizde boğulma tehlikesi geçiren genç, tedavi altına alındı. İlçenin Atatürk Mahallesi Ayanikola mevkisinde serinlemek için denize giren İsmail Ocak (17), boğulma tehlikesi geçirdi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve can kurtaran ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu denizden çıkarılan Ocak, yapılan ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırıldı. İsmail Ocak'ın hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi. AA / Hacer Öztürk - Güncel Ünye Ordu Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Ordu'da boğulma tehlikesi geçiren genç kurtarıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.