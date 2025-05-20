Ordu'da Boğulma Tehlikesi: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti

Ordu'da Boğulma Tehlikesi: 1 Öğrenci Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Altınordu ilçesinde denizden boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisinden biri hastanede hayatını kaybetti. Olay, serinlemek amacıyla denize giren öğrencilerin kaybolmasıyla ortaya çıktı.

Ordu'da denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 lise öğrencisinden 1'i hastanede hayatını kaybetti.

Altınordu ilçesine bağlı Kumbaşı Mahallesi sahilinden serinlemek için denize giren Orhan Kadirhan Bilkay, Y.K. ve A.Ö. bir süre sonra gözden kayboldu.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Lise öğrencisi olduğu öğrenilen 3 kişi, dalgıçlar tarafından denizden çıkarıldı.

Olay yerindeki müdahalenin ardından öğrenciler çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Öğrencilerden Orhan Kadirhan Bilkay, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer öğrencilerin tedavileri devam ediyor.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel
Denetim sırasında kilosu normal çıkan vatandaş, eşini sağlık ekiplerine ihbar etti

Kendi değerleri normal çıkınca sağlık ekiplerine eşini ihbar etti
Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'a tepki yağıyor

Böyle bir zamanda yapılacak şey mi? Ozan ile Sinem'e tepki yağıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rihanna ve sevgilisi Boran Kuzum'ın objektifine yakalandı

Rıhanna ve sevgilisi, Boran Kuzum'un objektifine yakalandı
Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı Yunanistan'da olay oldu

Cedi Osman'ın 19 Mayıs paylaşımı ülkeyi karıştırdı
Volkan Konak için 'Sahnede geberdi' diyen müftü Kocaeli'ye vaiz olarak atandı

Volkan Konak için "Geberdi" diyen müftü bakın hangi ile vaiz atandı
İkinci el otomobil pazarı canlandı

İkinci el oto pazarı hareketlendi
Bilal Erdoğan'dan Ali Koç'a uyarı

Bilal Erdoğan da Ali Koç'a karşı
Bahçeli'nin komisyon çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt

Bahçeli'nin çağrısına AK Parti kanadından ilk yanıt: Doğru olmaz
Galatasaray yeni Muslera'sını buldu

Galatasaray yeni Muslera'sını buldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.