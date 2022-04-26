Ordu'da biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan maskeli saldırganlar tutuklandı - Haberler

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Ordu'da biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan maskeli saldırganlar tutuklandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
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Ordu'da biri çocuk 2 kişiyi silahla yaralayan maskeli saldırganlar tutuklandı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 2 kişiyi silahla yaralayan iki şüpheli ile onlara yardım eden zanlı tutuklandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 2 kişiyi silahla yaralayan iki şüpheli ile onlara yardım eden zanlı tutuklandı.

Süleyman Felek Caddesi'ndeki bir banka şubesinin önünde 22 Nisan Cuma günü meydana gelen olayda, S.S'yi (31) tabancayla yaralayan ve kurşunların sekmesi sonucu caddede annesiyle yürüyen 10 yaşındaki Ç.D'nin yaralanmasına neden olan maskeli şüpheliler E.K. ve M.D. ile onlara yardım eden S.U'nun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Ordu Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışma sonucu takibe alınan E.K. ve M.D, Çorum'un Sungurlu ilçesinde, şüphelilere yardım ettiği tespit edilen S.U. ise Ordu'da yakalanmıştı.

AA / Hayati Akçay - Güncel

Süleyman Felek Caddesi, Altınordu, Banka, Ordu, Güncel, Haberler

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