Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü

AA - Hayati Akçay - Güncel
 - Güncelleme:
Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü.

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Eda E. (22) ile birlikte yaşadığı Sinan Ş. (36) arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, kapının açılmaması üzerine eve pencereden girdi.

Evde kadını yerde hareketsiz bulan ekipler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Eda E, kurtarılamadı.

Sinan Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü belirlenen Eda E'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan Sinan Ş. sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında Ordu Adliyesine götürüldü.

Sinan Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

.

Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü

Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü

AA / Hayati Akçay - Güncel

Güvenlik güçleri, Altınordu, Ordu, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title