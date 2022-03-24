Ordu'da bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü

ALTINORDU, ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir kişi birlikte yaşadığı kadını öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Eda E. (22) ile birlikte yaşadığı Sinan Ş. (36) arasında tartışma çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, kapının açılmaması üzerine eve pencereden girdi.

Evde kadını yerde hareketsiz bulan ekipler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Eda E, kurtarılamadı.

Sinan Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

İlk belirlemelere göre boğularak öldürüldüğü belirlenen Eda E'nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı öğrenildi.

Öte yandan emniyette işlemleri tamamlanan Sinan Ş. sağlık kontrolünün ardından geniş güvenlik önlemi altında Ordu Adliyesine götürüldü.

Sinan Ş. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

.