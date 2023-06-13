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Ordu'da bir iş yeri önünde yangın çıktı

Ordu'da bir iş yeri önünde yangın çıktı

Güncel Haberler

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yeri önünde çıkan yangında hurda malzemeler yandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir iş yeri önünde çıkan yangında hurda malzemeler yandı.

Düz Mahalle'de yıkım çalışması sırasında bir dükkanın önünde bulunan hurda malzemeler, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel

Altınordu Ordu Güncel Haberler

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