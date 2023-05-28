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Ordu'da bir eve yıldırım düştü

Ordu'da bir eve yıldırım düştü

Güncel Haberler

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yıldırım isabet eden bir evde hasar oluştu. İlçeye bağlı Efkaf Mahallesi'nde bir apartmana yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet etmesi sonucu binanın çatı katında hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, binada oturanlar ise panik yaşadı.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde yıldırım isabet eden bir evde hasar oluştu.

İlçeye bağlı Efkaf Mahallesi'nde bir apartmana yıldırım isabet etti. Yıldırım isabet etmesi sonucu binanın çatı katında hasar meydana geldi. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, binada oturanlar ise panik yaşadı.

Bina sakinlerinden Yılmaz Canlı, yıldırım düşmesi sonucu insanların tedirgin olduklarını söyledi. Binada paratoner olmadığını kaydeden Canlı, "Gece yarısı yıldırım isabet etti. Çok şükür kimseye zarar vermemiş. İnsanlar tedirgin oldu. Binamızda paratonerimiz yoktu. İnşallah en kısa sürede taktıracağız" dedi. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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