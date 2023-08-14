Ordu'da Bentonit Madeni İşletmeciliğine Karşı Bilgilendirme Toplantıları Devam Ediyor

GENÇAĞA KARAFAZLI

Ordu'nun Ulubey ilçesinde Sayaca ve Çatallı mahallelerinde kurulmak istenen bentonit madeni işletmeciliğine karşı Sayaca Köyü Çevre Platformu'nu (SAYÇEP) kuran köylüler, bilgilendirme toplantılarına devam ediyor. SAYÇEP Sözcüsü Resul Ses, ikinci bilgilendirme toplantısında; şirketlerin ilk aşamada küçük bir bölgeden maden için yerin altına girdiğini belirterek "İlk etapta böyle giriyorlar bundan önceki girdikleri bölgelerde de çok küçük noktalardan girmişler, büyüye büyüye madenler bulundukları mahalleleri köyleri kapsar hale gelmiş" dedi.

Sayaca Mahallesi'nde Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) ile birlikte başlatılan geçen ay başlatılan ve birincisi gerçekleştirilen halkı bilgilendirme toplantısının ikincisi de yapıldı. Bentonit madeni için alınan "ÇED Gerekli değildir" kararına karşı Ordu Çevre Derneği ve köylüleri temsilen 84 yurttaş, geçen ay Ordu İdare Mahkemesi'ne dava açmıştı. Yeni Sayaca Mahallesi Kazancı mevkiinde ikincisi yapılan bilgilendirme toplantısında SAYÇEP Sözcüsü Resul Ses, Ordu Çevre Derneği'ne katkı ve destekleri için teşekkür etti.

"ÜLKE MENFAATI İÇİN GEREKİRSE ELİMİZİ TAŞIN ALTINA SOKARIZ"

Resul Ses, başlattıkları bilgilendirme toplantılarının önemine dikkat çekerek Bentonit madeninin nerelerde kullanıldığı konusunda şu bilgileri verdi:

"Ülke millet menfaatine olan her şeyi destekleriz gerekirse bizden gitmesi gereken bir şey varsa kendimiz de elimizi taşın altına sokarız. Böyle bir gelenekten geliyoruz biz. Milleti yaşat ki devlet yaşasın geleneğinden geliyoruz, burada millet ne kadar yaşayacak? Bu madeni kim çıkaracak? Bu madenin çıktıktan sonra artıları eksileri ne olacak? Bu madenin bu köylüye faydası mı olacak zararı mı olacak? Şimdi o aşamada artık olay biraz daha teknik boyutlara giriyor. Bu süreçte kendileri burada yok ama Ordu çevre Derneği yöneticileri ve avukatları bize gönüllü olarak destek vermek istediklerini açıkladılar. Biz de bu desteklerini kabul ettik, oturduk, konuştuk, kalabalık bir ortamda herkes aklındaki soru işaretlerini sundu, onlar da bize bu işin teknik boyutunu olabilecek eksik olumsuz durumlarını anlattılar.

"BÜYÜYE BÜYÜYE MADENLER BULUNDUKLARI MAHALLELERİ KÖYLERİ KAPSIYOR"

Bu eksi durumlarından kısaca bahsetmek gerekirse bu maden yerin 50, 70, 80 metre kısmi olarak 100 metre altından çıkıyor, bu yerin altında 100 metre altına girdikten sonra adam diyor ki 'Ben her yere girmeyeceğim ki, ben bu çalışmayı belli kısımda şu kadar hafta da yapacağım'. İlk etapta böyle giriyorlar bundan önceki girdikleri bölgelerde de çok küçük noktalardan girmişler, büyüye büyüye madenler bulundukları mahalleleri köyleri kapsar hale gelmiş."