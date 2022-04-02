Ordu'da belediyeden sürücü ve yolculara yolda iftar yemeği

ORDU (DHA) - ORDU Büyükşehir Belediyesi, il dışına seyahat eden vatandaşlara ve iş nedeniyle yolculuk yapan uzun yol şoförleri için Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki giriş ve çıkış noktalarına iftar stantları kurdu. Yoldan geçen araçları durdurarak vatandaşlara iftariyelik veren belediye ekipleri, Ramazan ayının ilk gününde vatandaşlara sıcak yemek imkanı sundu.

Ordu'da Ramazan ayı dolayısıyla yolcular ve sürücüler için kentin giriş ve çıkışlarında iftariyelik dağıtımı için stantlar kuruldu. İftar saatinde seyir halinde bulunan ve Ordu il sınırları içerisinden geçen uzun yol sürücüleri ile yolcuları stantlarına davet eden belediye ekipleri, stantlarda duraklayarak sıcak yemeklerle iftarlarını açtı. Plastik tabldotlar içerisinde vatandaşlara çorba, kavurma, pilav, ayran ve tatlı ikramında bulunan belediye ekipleri, Ramazan'ın ilk gününde vatandaşlara sıcak yemek imkanı sundu.

Memik İşleyen de, "Bugün iftarın ilk günü. İstanbul yolculuğumuza başlamadan önce hayırlısıyla belediyemizin açtığı iftar çadırında iftarımızı açtık. Belediyemizden Allah razı olsun" şeklinde konuştu.