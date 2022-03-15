Ordu'da belediye temizlik işçileri kar üzerinde ay yıldız figürü oluşturdu - Haberler

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Ordu'da belediye temizlik işçileri kar üzerinde ay yıldız figürü oluşturdu

AA - Hacer Öztürk - Güncel
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Ordu'da belediye temizlik işçileri kar üzerinde ay yıldız figürü oluşturdu

Ordu'nun Ünye ilçesinde belediye temizlik işçileri, kar üzerinde ay yıldız figürü oluşturdu.

ÜNYE, ORDU (AA) - Ordu'nun Ünye ilçesinde belediye temizlik işçileri, kar üzerinde ay yıldız figürü oluşturdu.

İl genelinde bir süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle Ünye ilçe merkezi de beyaza büründü.

Belediye temizlik işleri ekipleri, sabah erken saatlerden itibaren kar temizleme çalışması yürüttü.

İşçiler, İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü ile 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü anısına Cumhuriyet Meydanı'nda kar üzerinde ay yıldız figürü yaptı.

Yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ortaya çıkan görseli gören ilçe halkı, işçileri tebrik etti.

Ordu'da belediye temizlik işçileri kar üzerinde ay yıldız figürü oluşturdu

AA / Hacer Öztürk - Güncel

Ünye, Ordu, kar, Güncel, Haberler

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