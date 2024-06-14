Ordu'da bayram öncesi şehitlerin mezarları ziyaret edildi

Ordu'da, Kurban Bayramı dolayısıyla şehitlerin mezarları ziyaret edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Ordu Şehitliği'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İl Müftüsü İsmail Çiçek'in dua etmesinin ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programa, Vali Muammer Erol, CHP Ordu Milletvekili Seyit Torun, MHP Ordu Milletvekili Naci Şanlıtürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uçak, Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Baş, Altınordu Kaymakamı Erkan Karahan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Numan Öksüz, İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy, Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe ile şehit aileleri katıldı.