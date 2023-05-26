Ordu'da Banka Görevlisi İddialı Dolandırıcılık

Ordu'da bir kişi, kendisini 'banka görevlisi' olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Ordu'da bir kişi, kendisini "banka görevlisi" olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Altıordu ilçesinde yaşayan ve bir fabrikada işçi olarak çalışan Onur Tıkıç'ı telefonla arayan bir kişi, kendisini banka görevlisi olarak tanıttı.

Telefondaki kişi, mobil bankacılık işlemleriyle Tıkıç'ın kart limitini yükselterek, kredi hesabından 60 bin lira çekti.

İşlemlerin ardından Tıkıç'ı tekrar arayan kişi, "Allah razı olsun, seni de yorduk." ifadesini kullandı.

Bir süre sonra dolandırıldığını düşünen Tıkıç, kontrol ettiği hesabından 60 bin liralık kredi kullanıldığını fark etti.

Tıkıç, Ordu Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak suç duyurusunda bulundu.