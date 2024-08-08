Ordu'da Balkondan Düşen 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

ORDU'nun Kabataş ilçesinde oyun oynadığı evin balkonundan düşen 1,5 yaşındaki Talha Alp Kartal hayatını kaybetti.

Olay, Kabataş ilçesi Beylerli Mahallesi'nde bulunan binanın ikinci katında meydana geldi. İkinci kattaki evlerinin balkonunda oynayan Taha Alp Kartal, korkulukları aşarak yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü. İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Talha Alp Kartal, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.