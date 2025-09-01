Ordu'da Balıkçıların Yeni Av Sezonu Başladı

Ordu'da balıkçılar, denizlerde av yasağının sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek Karadeniz'in mavi sularına ağlarını bıraktı.

Fatsa ilçesindeki limanda yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan balıkçılar için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Yakınları tarafından denize uğurlanan balıkçılar, halatları çözerek teknelerinin motorunu çalıştırdı.

Karadeniz'in mavi sularına ağlarını bırakan balıkçılar, istavrit, mezgit ve barbun yakalayarak sezona başladı.

Tekne kaptanı 65 yaşındaki Emin Uçan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon hamsinin bol olmasını beklediklerini söyledi.

İstavritten de beklentilerinin olduğunu belirten Uçan, denizdeki yeni av sezonunun güzel geçmesi halinde tüm balıkçıların sevineceğini dile getirdi.

Balıkçı Aydın Tel de tüm meslektaşlarına bereketli bir sezon temenni ederek, ağlara ilk olarak istavrit ile mezgit geldiğini anlattı.

Fatsa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İlhami Demirtürk ise "vira bismillah" diyerek sezonu açtıklarını vurgulayarak, "İlk ağımızı denize attık. Bereketli geçti. Bu seneki sezonda palamut az ama hamsi ve istavrit güzel ve bol bir şekilde var. Bu sene herkesin yüzünü Cenabı Allah güldürecek." dedi.

Kazasız ve iyi bir sezon geçmesini dileyen Demirtürk, şu anda ağlarda istavrit, mezgit ve barbun bulunduğunu, söz konusu çeşitlerin bu sezon için güzel göründüğünü sözlerine ekledi.