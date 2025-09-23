Haberler

Ordu'da Balıkçılar Hava Koşullarının Normale Dönmesiyle Hamsi Avına Çıktı

Ordu'da Balıkçılar Hava Koşullarının Normale Dönmesiyle Hamsi Avına Çıktı
Ordu'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle uzun süre denize açılamayan balıkçılar, hava şartlarının düzelmesiyle birlikte denize açılarak bol miktarda hamsi avladılar.

ORDU'da son günlerde etkili olan sağanak ve kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, hava şartlarının normale dönmesiyle avlanmaya çıktı ve bol miktarda hamsiyle döndü.

Karadeniz'de 1 Eylül'de av yasağının sona ermesi üzerine, tekne ve gemilerle denize açılarak sezona başlayan balıkçılar, son günlerde etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadı. Kent genelinde, sağanak ve kuvvetli rüzgar sonucu denizde dev dalgalar oluşması üzerine balıkçılar, gemilerini limanlara demirledi. Bölgede hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte denize açılan balıkçılar, karaya bol miktarda hamsiyle döndü.

'ARTIK HAMSİ BOL OLUR'

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamadıkları sürede limanda eksiklerini gidererek, gemilerde bakım ve onarım yaptıklarını belirten balıkçı Osman Soylu (41), "Son 4-5 gündür havaların bozuk olmasından dolayı denize açılamadık. Hamsi var, avlayamadık. Havalar düzeldiğinde inşallah daha iyi av yapacağız. Şu an hava açtı. Bundan sonra denizdeyiz. Artık hamsi de bol olur" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
