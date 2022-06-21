Ordu'da balık avlarken elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

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Ordu'da balık avlarken elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

AA - Hayati Akçay - Güncel
Ordu'da balık avlarken elektrik akımına kapılan 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Ordu'nun Korgan ilçesinde derede balık avlarken elektrik akımına kapılan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Ordu'nun Korgan ilçesinde derede balık avlarken elektrik akımına kapılan 3 kişiden 2'si hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Çiftlik Mahallesi'ndeki Keş Deresi'nde, Oğuzhan Berber (25) ile kuzeni Cihan Berber (21) ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi, balık avlamak için suya elektrik akımı verdi.

Bu sırada akıma kapılan 3 kişi için çevredeki vatandaşlar 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.

Ekiplerce sudan çıkartılan yaralılar, Korgan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan kuzenler, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İsmi öğrenilemeyen yaralı ise Korgan Devlet Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / Hayati Akçay - Güncel

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