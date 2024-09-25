Jandarma Astsubayını Şehit Eden Sürücü Tutuklandı

TUTUKLANDI

Ordu'da 'dur' ihtarına uymayıp, motosikleti ile Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit eden sürücü Adem Topçu, çıkarıldığı mahkemede 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.