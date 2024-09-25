Jandarma Astsubayını Şehit Eden Sürücü Tutuklandı
Ordu'da, 'dur' ihtarına uymayan Adem Topçu isimli sürücü, motosikletiyle Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit etti. Mahkemeye çıkarılan Topçu, 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
TUTUKLANDI
Ordu'da 'dur' ihtarına uymayıp, motosikleti ile Jandarma Astsubay Mehmet Fatih Çangır'a çarparak şehit eden sürücü Adem Topçu, çıkarıldığı mahkemede 'olası kastla ölüme sebebiyet verme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.