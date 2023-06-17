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Ordu'da Arıcılık Yapan Kişi Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Ordu'da Arıcılık Yapan Kişi Tabancayla Vurularak Öldürüldü

Güncel Haberler

Ordu'nun Kabataş ilçesinde arıcılık yapan Rasim Topcu, arılarının bulunduğu alanda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Jandarma ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Ordu'da arıcılık yapan bir kişi, arılarının bulunduğu alanda tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Kabataş ilçesine bağlı Alankent Mahallesi'nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arıcılık yapan 2 çocuk babası Rasim Topcu (40), arılarının bulunduğu kırsal alandan eşini arayarak vurulduğunu söyledi. İhbar üzerine harekete geçerek bölgeye intikal eden jandarma ekipleri, Rasim Topcu'yu sırt üstü yatar vaziyette ölü buldu.

50 metre uzaklıkta tabanca ele geçirildi

Alanda güvenlik önlemi alan ekipler tarafından olay yeri ve çevresinde yapılan araştırmada, olay yerine yaklaşık 50 metre mesafede arı kovanlarının bulunduğu noktada toprak zemin üzerinde 1 adet 7.65 mm çapında tabanca bulundu.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Alankent Jandarma Ordu Güncel Haberler

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