Ordu'da arıcılık yapan kişi silahla vurularak öldürüldü

Ordu'nun Kabataş ilçesinde arıcılık yapan bir kişi, silahla vurularak öldürülmüş bulundu. Alanket Mahallesi kırsalında, arıcılık yapan R.T'nin (40) cansız bedenini bulan yakınları, jandarmayı aradı. Silahla ateş edilerek sırtından vurulduğu belirlenen R.T'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ordu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan soruşturmayla ilgili yapılan bilgilendirmede, olay yerine yaklaşık 50 metre mesafede arı kovanlarının konulduğu noktada bir tabanca bulunduğu belirtildi.