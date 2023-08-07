Üye Girişi
Haberler

Ordu'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenel B. yanında getirdiği tabanca ile Mustafa K'ye ateş açtı. Kaçan Şenel B, jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Musakırık Mahallesi'nde, Şenel B. ile Mustafa K. arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Şenel B. yanında getirdiği tabanca ile Mustafa K'ye ateş açtı.

Kurşunların isabet ettiği Mustafa K. olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaçan Şenel B, jandarma ekiplerince evinde gözaltına alındı.

Mustafa K'nin cenazesi otopsi için Ordu Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Güncel

Jandarma Kabadüz Ordu Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title