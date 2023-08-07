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Ordu'da arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Kavga esnasında bir kişi yaralandı ve şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Musakırık Mahallesi Dereyurt Obası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenel B. (61) ile Mustafa Kır (42) arasında arazi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi ile Şenel B., belindeki tabancayı çıkartıp Mustafa Kır'ı karnından vurdu. Mustafa Kır hayatını kaybederken, Şenel B. suç aleti tabanca ile birlikte jandarma ekipleri tarafından evinde yakalandı. Kavga esnasında başından darbe alan Şenel B., tedavi için Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - ORDU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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