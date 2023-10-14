Ordu'da aranan cinayet zanlısı sahte kimlikle yakalandı
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Ordu'nun Ünye ilçesinde "kasten öldürme" suçlamasıyla aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde "kasten öldürme" suçlamasıyla aranan şüpheli sahte kimlikle yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, cinayetten aranan F.E.B'nin (32) saklandığı eve operasyon düzenledi.
Üzerinden sahte kimlik çıkan F.E.B. gözaltına alındı.
Zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA / Güncel