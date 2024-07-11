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Ordu'da arama kurtarma ekibi kaybolan kişiyi buldu

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Ordu'nun Altınordu ilçesinde din görevlilerinden oluşan arama kurtarma ekibi, aşırı yağışta kaybolan kişiyi kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Tatbikatta kayıp kişi, Yoroz Kent Ormanı'nda bulundu ve hastaneye sevk edildi.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde din görevlilerinden oluşan arama kurtarma ekibi, aşırı yağışta kaybolan kişiyi kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ordu Şubesi bünyesindeki arama kurtarma ekibi, AFAD koordinesinde yapılan eğitimin ardından düzenlenen tatbikatta görev aldı.

Tatbikatta senaryo gereği, Saraycık Mahallesi'nde evinden yürüyüş için çıkan 30 yaşlarındaki bir kişiye aşırı yağış nedeniyle ulaşılamadığı ihbarına yönelik arama kurtarma çalışması yapıldı.

Kayıp kişi, ırmak ve engebeli arazide yapılan tarama sonucu Yoroz Kent Ormanı'nda bulundu.

Senaryoya göre yaralı bulunan kişi, AFAD ve UMKE ekiplerinin de destek verdiği çalışma kapsamında hastaneye sevk edildi.

Tatbikatı izleyen Vali Muammer Erol, çalışmada yer alanları tebrik etti.

İl Müftüsü İsmail Çiçek, gazetecilere, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin ortak çalışması olan arama kurtarma ekibinin eğitim aldığını söyledi.

Her 3 ayda bir eğitim tatbikatı yaptıklarını dile getiren Çiçek, şunları kaydetti:

"İmtihana hazır olmak, iman etmiş bireylerin bir görevi. Arkadaşlarımız bugün hazırlandılar. Yağmur sonrası kaybolan bir şahıstan bahsedildi. Ekiplerimiz AFAD koordinesinde yürüyüşe koyuldular, dereleri ve nehir kenarlarını aradılar. Şimdi de Yoroz'a çıktılar. Senaryo gereği kardeşimiz kayalıklardan düşmüş ve burada yaralı halde. UMKE ekiplerimiz de dahil hep birlikte onu bulma tatbikatı. Buradan da sağlıklı bir şekilde ambulansa taşıyacaklar. Gönüllü imam hatip kardeşlerimiz, ekiplerimiz ile birlikte bir gayret içerisindeler."

Kaynak: AA / Güncel

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