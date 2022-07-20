Ordu'da araçlarında uyuşturucu bulunan 2 kişi tutuklandı Ordu'nun Ünye ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 kişi tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gölevi Mahallesi'nde şüphe üzerine E.Y. ve A.E'nin bulunduğu aracı durdurdu. Şüphelilerin üzerleri, eşyaları ve araçta yapılan aramada 1 gram metamfetamin, ekstazi hap ile 37 sentetik ecza maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. AA / Eyüp Elevli - Güncel Hisarcık Ünye Ordu Güncel Haberler

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