Üye Girişi
Haberler

Ordu'da aracın çarptığı karaca tedavi altına alındı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ordu'nun Fatsa ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan karaca, tedavi edilmek üzere Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ordu'nun Fatsa ilçesinde aracın çarpması sonrası yaralanan karaca tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, İslamdağ Mahallesi'nde karacaya araç çarptığına yönelik ihbar alan Fatsa Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Hayvan ambulansıyla mahalleye gelen ekipler, 4 yaşında olduğu değerlendiren yaralı erkek karacayı alarak Müdürlüğe götürdü.

Veteriner hekimlerce iç kanaması olduğu tespit edilen karacaya ilk müdahale yapıldı.

Veteriner ekipler daha sonra karacayı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

Ulubey ilçesindeki anlaşmalı veterinere götürülen karacanın tedavisi sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Doğa Koruma ve Milli Parklar Fatsa ordu Hayvanlar Çevre Doğa Yaşam Güncel Haberler

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

Irak'ta Türk SİHA'sı düşürüldü, Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi

 Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

Kayıp Narin Güran'la ilgili haberlere yayın yasağı getirildi

 Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı

Anneannesini öldüren eski bakan Abdüllatif Şener'in oğlu Bedirhan Şener tutuklandı
İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti

İzmir'de eşini yaralayıp yanındaki arkadaşını öldüren kişi intihar etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bayburt'ta petrol mü bulundu? Bayburt'ta petrol var mı? Burak Keleş kimdir? Burak Keleş tutuklandı mı? Burak Keleş ne dedi? Trabzonspor St Gallen maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Trabzonspor St Gallen golleri kim attı, canlı maç anlatımı! Bu yıl 30 Ağustos'un kaçıncı yıl dönümü? 30 Ağustos belediyeler açık mı, kapalı mı? Beşiktaş Lugano maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Beşiktaş Avrupa Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos Cuma tapu daireleri açık mı? Köhn gitti mi? Derrick Köhn Almanya 2. Ligi hangi takıma gitti? Trabzonspor St Gallen maçı CANLI izle! (HD YAYIN) Trabzonspor St Gallen Konferans Ligi maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 30 Ağustos borsa açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos çalışıyor mu? ATV canlı izle! (TRABZONSPOR ST GALLEN) ATV canlı maç donmadan ve şifresiz link
title