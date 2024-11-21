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Ordu'da Apartman Yangını: 1 Kişi Hastaneye Kaldırıldı

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Ordu'nun Altınordu ilçesindeki bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, 5 katlı apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı ve itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı.

Akyazı Mahallesi Ahmet Cemal Mağden Caddesi'ndeki 5 katlı apartmanın depo olarak kullanılan bodrum katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dumanın kısa sürede binayı sarması üzerine 10 daireli apartmandaki 14 kişi, itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

Yangın sırasında dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Apartmanın en üst katındaki dairede mahsur kalan kedi ise vatandaşlar tarafından dışarı çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, bodrum katındaki depoda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Eyüp Elevli - Güncel
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